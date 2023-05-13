السعودية تنهي إجلاء 8051 شخصاً من السودان

أعلنت السعودية مساء الخميس أنها أنهت إجلاء 8051 شخصاً ينتمون إلى 110 جنسيات. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها إن «المملكة أنهت تنفيذ كامل عمليات الإجلاء الإنسانية لمواطنيها ورعايا الدول الصديقة من السودان، والتي بدأت عقب اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع». وشملت عمليات الإجلاء الإنسانية التي نفذتها المملكة، طبقاً للبيان، 8455 شخصاً (404 مواطنين، و8051 شخصاً ينتمون إلى 110 جنسيات)، تم إجلاؤهم عن طريق مجموعة من سفن القوات البحرية وطائرات القوات الجوية.