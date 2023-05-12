إطلاق نار في مصنع مرسيدس بألمانيا يخلّف قتيلين.. واحتجاز المشتبه

فتح رجل النار في أحد مصانع شركة مرسيدس بنز بجنوب غرب ألمانيا، أمس، ما أسفر عن مقتل شخصين، بحسب السلطات.

وقع إطلاق النار في مدينة زيندلفينغن، القريبة من شتوتغارت. وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام في شتوتغارت، إنه تم احتجاز المشتبه فيه، وهو رجل يبلغ من العمر 53 عاماً.

وتلقت الشرطة مكالمات الطوارئ الأولى صباح أمس، حسبما قالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية.

وقالت الشرطة في منشور على «تويتر» إنه لا يوجد خطر على العاملين في المصنع.

وقالت مرسيدس بنز في بيان، إن شخصين قتلا في مصنعها في زيندلفينغن، مؤكدة أنها شعرت بصدمة شديدة وحزن من هذه الأخبار المأساوية.

وأضافت، قلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم وجميع الزملاء في الموقع.

وقالت الشركة إنه لا يوجد أي خطر على السكان المحليين أو الزملاء في زيندلفينغن.

وقال متحدث باسم مكتب ادعاء شتوتغارت إن المحققين يدرسون افتراضاً بأن مرتكب إطلاق النار تصرف منفرداً، وأن الواقعة لم تشهد تورط أي فرد من خارج المصنع.

وهذه أحدث واقعة في حوادث إطلاق نار جماعي عدة بألمانيا في السنوات الأخيرة، ولكثير منها علاقة بالتطرف.

وتعهدت الحكومة الألمانية بزيادة تشديد قوانينها ذات الصلة بحيازة الأسلحة بعد أن أطلق مسلح النار على أشخاص مجتمعين في كنيسة بمدينة هامبورغ في شهر مارس، ما أسفر عن مقتل ستة.

وحظرت ألمانيا بعض المجلات الكبيرة عام 2020، وتجري عمليات فحص كل خمسة أعوام لحائزي الأسلحة للتحقق من مبرر حيازتها.

وتنتج شركة مرسيدس بنز سياراتها الفاخرة من طراز إس-كلاس في مصنع زيندلفينغن، الذي يبعد نحو 17 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من شتوتغارت، حيث يعمل في المصنع نحو 35 ألف عامل.