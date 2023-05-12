السعودية تمدد مدة الإقامة للمعتمرين السودانيين وتطلق خدمة استضافتهم

بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية، أمس، إجراءات تمديد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين في المملكة الذين تصعب عودتهم إلى بلادهم في ظل الأزمة الحالية، وإطلاق خدمة «استضافة المعتمرين السودانيين» على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر أفراد»، لمن يرغب من المواطنين والمقيمين في استضافتهم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن «الاستضافة تتيح للمعتمرين من قبل ذويهم أو معارفهم من المقيمين في المملكة أو المواطنين تحويل تأشيرة العمرة إلى تأشيرة زيارة (عائلية أو شخصية) بحسب الشروط المعلنة في منصة أبشر، مع إمكانية تعديل اسم المستضيف في سجل المعتمرين، وإعفائهم من الرسوم المالية للمرة الأولى، وذلك للذين تتعذر مغادرتهم في الوقت الراهن».

على صعيد آخر، وصلت، أمس، إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، سفينة «جلالة الملك - الطائف»، قادمة من بورتسودان، تحمل 187 شخصاً من رعايا 25 دولة.

كما وصلت مطار بورتسودان الدولي في السودان، أمس، الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة تحمل على متنها 10 أطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.