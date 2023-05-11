موسكو تقترح خريطة طريق لتطبيع العلاقات التركية السورية

اقترحت روسيا، أمس، خريطة طريق لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، التي قطعت منذ بدء النزاع في سورية عام 2011.

وتم تقديم المقترح خلال لقاء في موسكو جمع بين وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ونظيره السوري فيصل المقداد، في أول لقاء من نوعه منذ عام 2011، وبحضور وزراء خارجية روسيا وإيران.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في بدء الاجتماع، أمس: «النتيجة الأمثل للقائنا اليوم قد تكون التوصل إلى اتفاق لتكليف خبراء بوضع مسودة خريطة طريق للتطبيع التركي-السوري، التي سيتم تقديمها بعد ذلك لرؤساء دولنا». وأضاف الوزير الروسي «من المهم أيضاً الإشارة إلى استعادة الروابط اللوجستية التي قطعت بين البلدين الجارين، واستئناف التعاون الاقتصادي دون أي عوائق».