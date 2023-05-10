غوتيريش يعرب عن تشاؤمه إزاء السلام في أوكرانيا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تشاؤمه بشأن احتمالات إحلال السلام في أوكرانيا، قائلاً: «للأسف من غير الممكن إجراء مفاوضات سلام في الوقت الحالي. الجانبان مقتنعان بأنهما يمكنهما الفوز». وقال غوتيريش لصحيفة «إل بايس» الإسبانية إن «روسيا ليست مستعدة في الوقت الحالي للانسحاب، وأوكرانيا لديها أمل في استعادة الأراضي».

ووصف غوتيريش احتمالية استخدام الأسلحة النووية بأنها «منخفضة للغاية». وأضاف: «المبادرة الصينية كانت مهمة للغاية للتأكيد على أن التصعيد النووي غير مقبول». وتابع: «بما أنه من غير الممكن بدء مباحثات سلام حالياً، فإن التركيز ينصب على إجراء حوار مع الجانبين لحل المشكلات الحقيقية».