ألمانيا تعارض تحويل الاتحاد الأوروبي إلى «قوة عظمى ثالثة»

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن معارضته الواضحة لمساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرامية إلى تحويل الاتحاد الأوروبي إلى قوة عظمى ثالثة إلى جانب الولايات المتحدة والصين.

وأضاف خلال خطاب ألقاه أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية: «من يتعلق بحلم القوة الأوروبية العالمية من باب الحنين إلى الماضي، ومن يخدم خيالات القوة العظمى الوطنية، هو عالق في الماضي»، مشيراً إلى أن الدول الأخرى ستكون محقة في عدم تقبلها لنظام عالمي ثنائي أو ثلاثي الأقطاب تهيمن فيه قوتان أو ثلاث قوى فقط كما كان في حقبة الحرب الباردة.

وأضاف: «على أوروبا أن تتجه نحو العالم»، معرباً عن اعتقاده بأن واجب الساعة هو زيادة الانفتاح وزيادة التعاون من أجل تأمين مكان جيد لأوروبا في عالم الغد.