دمشق تؤكد أهمية التعاون والحوار بين الدول العربية

أكدت وزارة الخارجية السورية، أمس، أهمية التعاون المشترك والحوار بين الدول العربية، إثر تلقيها قرار جامعة الدول العربية استعادة دمشق مقعدها بعد أكثر من 11 عاماً على تعليق أنشطتها، على خلفية النزاع في البلاد. وقالت الوزارة في بيان، إن سورية تابعت «التوجهات والتفاعلات الإيجابية التي تجري حالياً في المنطقة العربية، وفي هذا الإطار تلقت سورية باهتمام قرار الجامعة». وأضاف البيان: «تجدد سورية العضو المؤسس لجامعة الدول العربية، موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك»، معتبرة أن المرحلة المقبلة تتطلب نهجاً عربياً فاعلاً وبناءً، يستند إلى قاعدة الحوار والاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة للأمة العربية.