سيارة دفع رباعي تصدم حشدا وتقتل 7 أشخاص بولاية تكساس

لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب ستة على الأقل بعد أن صدمتهم مركبة رياضية متعددة الإغراض "إس يو في" أثناء انتظارهم في محطة للحافلات في المدينة، حسبما ذكرت الشرطة في مدينة براونزفيل بولاية تكساس الأميركية اليوم الأحد.

وقال المحقق بشرطة براونزفيل، مارتن ساندوفال، إن الحادث وقع في محطة للحافلات بالقرب من مأوى للمهاجرين في المدينة الحدودية. ليس من الواضح ما الذي أدى إلى الحادث.

من جانبه، قال فيكتور مالدونادو مدير المأوى إنه راجع تسجيل كاميرا المراقبة في المأوى صباح الأحد بعد تلقي مكالمة حول الحادث.

تقع محطة حافلات المدينة على الجانب الآخر من الشارع قبالة المأوى ولم يتم وضع علامة عليه.

أوضح مالدونادو أنه لم يكن هناك أي مقعد، وأن الأشخاص كانوا ينتظرون هناك جالسين على امتداد الرصيف. وقال إن معظم الضحايا من الرجال الفنزويليين.

أضاف: ما نراه في المقطع المصور هو أن سيارة دفع رباعي من طراز رانج روفر، كسر الإشارة التي كانت على بعد مئات الأقدم ومر عبر الأشخاص الجالسين في محطة الحافلات.