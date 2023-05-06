إجلاء نحو 13 ألف شخص من مقاطعة "ألبرتا" غربي كندا بسبب الحرائق

أجلت السلطات الكندية نحو 13 ألف شخص في مقاطعة "ألبرتا" غربي كندا بعد خروج أكثر من 24 حريقا عن السيطرة.

وبلغ إجمالي الحرائق حتى وقت متأخر من مساء أمس الجمعة 91 حريقا منها 30 مدرجة كحرائق لا تزال مشتعلة ومن المتوقع أن يزداد انتشارها، وفقا لبيانات حالة حرائق الغابات في "ألبرتا".

وتستعر عدة حرائق في جنوب وغرب ألبرتا بالقرب من الحدود مع مقاطعة كولومبيا البريطانية حيث تسهم درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير معتاد في فصل الربيع إلى جانب الرياح والجفاف في استمرار اشتعال النيران.

وتقدر مساحة بعض الحرائق الصغيرة بـ 12 هكتارا (ما يعادل 10 آلاف متر مربع) بينما تبلغ مساحة حرائق أخرى آلاف الهكتارات.