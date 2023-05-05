وفاة 17 شخصاً باصطدام حافلة ركاب مع شاحنة في مصر

قالت وزارة الصحة المصرية، أمس، إن 17 شخصاً قتلوا وأصيب 30 بعد أن اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة نقل ثقيل على طريق صحراوي سريع جنوب غرب مصر.

وذكرت مصادر طبية وأمنية أن الحادث وقع الأربعاء على طريق أسيوط-الخارجة السريع، الذي يبعد نحو 400 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من القاهرة في محافظة الوادي الجديد.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن 26 سيارة إسعاف تم إرسالها لموقع الحادث لنقل المصابين للمستشفيات. وأضاف البيان «تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، ومستشفى أسيوط الجامعي، والإيمان بأسيوط».

ونقلت صحيفة الشروق عن مسؤول لم تذكر اسمه القول إن الحافلة اصطدمت بالشاحنة التي كانت متوقفة على الطريق. وذكرت أن الحافلة كانت تقل 45 راكباً متوجهين إلى العاصمة القاهرة.