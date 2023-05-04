مقتل شخصين جراء دهس قطار لمجموعة من العاملين في ألمانيا

أعلنت الشرطة الاتحادية في ألمانيا اليوم الخميس عن مقتل شخصين جراء دهس قطار في مدينة هورت قرب مدينة كولونيا لمجموعة أشخاص دلت التحقيقات الأولية على أنهم مجموعة من العاملين.

وذكرت صحيفة "كولنر شتات انتسايجر" أن الحادث وقع عند معبر للسكك الحديدية (مزلقان).

وقالت متحدثة باسم شركة السكك الحديدية إن القطار الذي داهم المجموعة هو قطار سريع بين المدن (إنترسيتي) كان في طريقه من إيمدن إلى كوبلنتس، وذكرت المتحدثة أن أول إخطار وصل إلى الشركة بعد وقت قصير من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر واستنتجت أن الحادث وقع قبل هذا الوقت بقليل.

وأشارت المتحدثة إلى أن الخط الحديدي تم إغلاقه بشكل مؤقت.