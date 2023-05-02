فيرشينين وبيدرسون يبحثان التطورات في سورية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية، غير بيدرسون، التطورات الراهنة في سورية، وسبل تعزيز التسوية السياسية للأزمة، مع الالتزام بسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن فيرشينين التقى بيدرسون في نيويورك، وتم التركيز على آفاق المضي بالعملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم دون تدخل خارجي، وعلى أساس احترام سيادة سورية، واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وحسب البيان تم أيضاً التطرق إلى المهام الإنسانية الملحة، بما في ذلك تجاوز تداعيات الزلزال المدمر الذي وقع في السادس من فبراير الماضي، مع التشديد على ضرورة عدم تسييس تقديم المساعدات، والتزامها قواعد القانون الإنساني الدولي.