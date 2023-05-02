الولايات المتحدة تسهل إجلاء 1000 أميركي من السودان

تمكّن نحو 1000 مواطن أميركي من مغادرة السودان بتسهيل من حكومة بلادهم منذ بدء المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أبريل، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ماثيو ميلر، إنه «في إطار جهد متعدد الجنسية، قامت الحكومة الأميركية بمعية حلفائها وشركائها، بتسهيل مغادرة زهاء 1000 مواطن أميركي من السودان منذ بدء أعمال العنف».

وأضاف أن قافلة ثانية نظّمتها الحكومة الأميركية وصلت، أول من أمس، إلى مدينة بورتسودان الساحلية، وسيتمكّن من على متنها من الانتقال إلى دول أخرى، خصوصاً السعودية، عبر البحر الأحمر.

وأكد المتحدث أن الوزارة تبذل جهوداً للوصول إلى 5000 مواطن أميركي على الأقل، طلبوا نصائح من حكومة بلدهم.