وزير الخارجية السعودي يدعو إلى وقف كافة أشكال التصعيد العسكري في السودان

دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ، اليوم الأحد ، إلى وقف كافة أشكال التصعيد العسكري في السودان .

جاء ذلك خلال استقبال الوزير بن فرحان ، في مقر الوزارة بالرياض اليوم ، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني السفير دفع الله الحاج علي ، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس) .

وطبقا للوكالة ، جرى خلال الاستقبال بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، حيث أكد وزير الخارجية على دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق.