أوقاف القدس: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
وذكرت دائرة الأوقاف ، في بيان صحفي ، أن "عشرات المستوطنين يتقدمهم المتطرف يهودا غليك اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه".
ووفق وكالة الصحافة الفلسطينية ( صفا ) ، "واصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية، ودققت فيها".
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