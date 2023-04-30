إصابة 3 مدنيين و4 جنود بقصف إسرائيلي على سورية

أصيب ثلاثة مدنيين وأربعة جنود بقصف جوي إسرائيلي في محيط حمص بوسط سورية، وفقاً لما ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية، والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، أن إسرائيل نفذت عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ، مستهدفة بعض النقاط في محيط مدينة حمص، مضيفة: «وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها»، وأشارت إلى أن القصف أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح، واشتعال واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات.

من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الصواريخ الإسرائيلية دمرت مستودعاً للذخيرة في مطار الضبعة العسكري في ريف حمص، وأوضح أن القصف تسبب في إصابة أربعة جنود سوريين، وتدمير شاحنة أسلحة.

ويعد هذا القصف الإسرائيلي هو السابع على سورية منذ مطلع أبريل الجاري، بحسب المرصد.