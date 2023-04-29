إصابة طالبين مصريين في اشتباكات السودان

قالت وزارة الهجرة المصرية في بيان، أمس، إن اثنين من الطلاب المصريين في السودان، تعرضا لإصابات بالغة، خلال القتال الدائر بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. وأضافت الوزارة أن طالبة أُصيبت بشظايا متفرقة في القدم، فيما أُصيب طالب آخر بشظايا متفرقة في الظهر، مضيفة أن السلطات المصرية تعمل على إعادتهما لاستكمال علاجهما في مصر، على طائرات الإجلاء القادمة من مدينة بورتسودان. وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت في بيان، إن مصر أجلت 5327 من مواطنيها من السودان حتى نهاية الأسبوع الماضي، وذكرت في وقت سابق أن مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم قُتل أثناء توجهه من منزله إلى مقر عمله.