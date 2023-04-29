مايك بنس يدلي بشهادته في «هجوم الكابيتول»

أدلى نائب الرئيس الأميركي السابق، مايك بنس، بشهادته أمام القضاء، في إطار تحقيق فيدرالي حول دور الرئيس السابق دونالد ترامب في هجوم 2021 على مبنى الكابيتول، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

ومثل بنس أمام هيئة محلفين كبرى في واشنطن، تنظر في ما إذا كانت ستقاضي الرئيس السابق ومستشاريه في محاولة السادس من يناير 2021 لمنع جو بايدن بالقوة من أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة.

وسعى محامو ترامب لمنع شهادة بنس، بحجة أن صلاحية تنفيذية كان يتمتع بها ترامب كرئيس تعني أن بإمكانه منع بنس من التحدث عن أمور داخلية في البيت الأبيض، ولكن المحكمة الفيدرالية رفضت طلب ترامب هذا.

وكان بنس لاعباً أساسيا في مجريات يوم السادس من يناير 2021. ففي ذلك اليوم، كان سيترأس الكونغرس الأميركي بمجلسيه ليصادق رسمياً على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر 2020.

ومتذرّعاً بعمليات تزوير ومبررات قانونية لا أساس لها، حضّ ترامب بشكل متكرر بنس على عدم المصادقة على فوز بايدن، كذلك، طلب من الآلاف من أتباعه الاحتجاج في ذلك اليوم في واشنطن، في تظاهرة تحولت إلى أعمال شغب، بعدما حاول المشاركون دخول مبنى الكابيتول، ما أجبر أعضاؤه على وقف عملية المصادقة.

وجرت محاكمة وإدانة عدد من الضالعين في الهجوم على الكابيتول بتهمة التآمر التحريضي، فيما يُحقق مع ترامب من جانب المستشار الخاص في وزارة العدل جاك سميث، لمعرفة ما إذا كان انتهك القوانين الجنائية.