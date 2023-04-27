زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب مصر

ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر جمهورية مصر العربية أمس، بحسب محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وأفاد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد في بيان له بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الزلزال وقع في تمام الساعة العاشرة و35 ثانية، على عمق 108.60 كيلومتر وعلى دائرة عرض 36.25 درجة شمالا، وخط طول 26.45 درجة شرقا وعلى بعد 551 كيلو مترا شمال مرسى مطروح.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.