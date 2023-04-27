فلسطيني من غزة: لم أشهد مثل أحداث السودان من قبل

قال الطالب الفلسطيني خميس جودة، الذي نجا من حروب عدة في غزة، إنه لم يشهد شيئاً مثل العنف الذي رآه في الخرطوم هذا الشهر.

وأضاف جودة (25 عاماً)، الذي يدرس الطب، وجرى إجلاؤه من العاصمة السودانية الثلاثاء، بحافلة مع عشرات الفلسطينيين الآخرين «أول مرة نشوف (نرى) هيك شوفات، بالنسبة للخوف كل واحد فينا كان حامل روحه على كفه».

وقال جودة «ما توقعنا إنه طيران حربي وزنانات (طائرات مسيرة) تقصف في معركة داخلية». وأضاف «بدنا علاج نفسي من بعد هالشوفات».

وقال جودة في حديث لـ«رويترز» عبر الهاتف، بينما كان ينتظر على الحدود للعبور إلى مصر من السودان، إنه شعر بالصدمة من الأسلحة المستخدمة في الأعمال القتالية بين طرفي الصراع منذ 15 أبريل.