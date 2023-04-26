«الكرملين» ينفي وجود شبيه لبوتين

رفض الكرملين تلميحات بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه شخص شبيه يحل محله في الظهور العام، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للشباب في حدث تعليمي في موسكو: «ربما سمعتم أنه من المفترض أن يكون لدى بوتين العديد من البدلاء الذين يعملون بدلاً منه أثناء جلوسه في مخبأ. هذه كذبة أخرى». وأضاف: «إنكم ترون أي نوع من الرؤساء لدينا. لقد كان بوتين ولايزال نشطاً للغاية. نحن الذين نعمل معه بالكاد نستطيع مجاراته».

وجاءت تعليقات الكرملين بعد تلميحات بأن بوتين يمثله في الواقع شخص يظهر بدلاً منه في الأماكن العامة. وجاءت أحدث التلميحات بعد أن ورد أن بوتين سافر إلى أوكرانيا لزيارة مناطق الحرب التي تحتلها روسيا.

وقال أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، الأسبوع الماضي: «لم يكن هذا بوتين الحقيقي».

ورفض الكرملين تصريح دانيلوف، مؤكداً عدم ظهور شخص بديل عن بوتين.