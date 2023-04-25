الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دول العالم سكانًا

توقعت الأمم المتحدة أن تصبح الهند أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان في أبريل الجاري.

وبحلول نهاية هذا الشهر، من المتوقع أن يصل عدد سكان الهند إلى مليار و425 مليونًا و775 ألفًا و850 نسمة، لتصبح الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم ، حسبما ذكرت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة يوم الاثنين.

وتستند هذه التوقعات إلى أحدث تقديرات الأمم المتحدة وتوقعاتها لسكان العالم، حيث توقعت المنظمة الدولية أن يظل عدد سكان الهند في نمو مستمر لعقود.