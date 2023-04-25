«فاغنر» تهدد بقتل الجنود الأوكرانيين وعدم أخذهم أسرى

هدد رئيس مجموعة «فاغنر» الروسية العسكرية الخاصة، يفجيني بريجوجين، بقتل الجنود الأوكرانيين وعدم أخذهم أسرى، مضيفاً في بيان: «ببساطة سندمر الجميع في ساحة المعركة». وبرر تهديده بالإشارة إلى رسالة لاسلكي أوكرانية تم اعتراضها، تم فيها بحث إطلاق النار على رجال «فاغنر» المصابين.

واتهم بريجوجين كييف بانتهاك القانون الدولي، وقال: «أسرى الحرب يحق لهم توفير ظروف آمنة وطالما احترمت ذلك، لكن بعد الآن سنقتل الجميع في ساحة المعركة ولن نأخذ أسرى».

وتنشط مجموعة فاغنر في المقام الأول في مدينة باخموت المدمرة الواقعة شرق أوكرانيا، حيث تشهد قتالاً هو الأعنف في الحرب الجارية الآن.