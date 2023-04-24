سويسرا تغلق سفارتها في السودان لأسباب أمنية

قالت وزارة الخارجية السويسرية على تويتر إن سويسرا أغلقت سفارتها في العاصمة السودانية الخرطوم وأجلت موظفيها وعائلاتهم بسبب الوضع الأمني الحالي هناك.

وأضافت الوزارة في التغريدة التي نشرتها على تويتر مساء أمس الأحد "لقد تحقق ذلك بفضل التعاون مع شركائنا وخاصة فرنسا". ولم تذكر عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

وتسبب القتال الدائر في السودان منذ أكثر من أسبوعين بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في أزمة إنسانية وأدى إلى مقتل 420 شخصًا وحرمان ملايين السودانيين من الخدمات الأساسية.

وتقطعت السبل ايضا بآلاف الأجانب ومنهم دبلوماسيون وموظفو إغاثة بسبب القتال، وتعمل الدول على إجلاء مواطنيها.