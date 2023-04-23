تعمل بكفاءة 2 %.. انهيار شبه كامل لشبكة الانترنت بالسودان

أعلنت مؤسسة "نت بلوكس" لمراقبة الإنترنت، أن الشبكة تشهد انهيارا شبه كامل في السودان، الذي يشهد اشتباكات منذ أيام بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وكشفت رسم بياني لـ"نت بلوكس"، أن كفاءة الإنترنت في السودان تتراجع بشكل يومي منذ بدء الصراع، حتى وصلت إلى 2 بالمئة فقط الأحد.

وأدت المعارك المحتدمة بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى تدهور حاد في الخدمات، المتراجعة أصلا في السودان.

وتعاني مناطق متفرقة في البلاد من انقطاع إمدادات المياه والكهرباء، كما خرجت المستشفيات الواقعة في مناطق الاشتباكات من الخدمة.