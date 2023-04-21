تبادل لإطلاق النار في العاصمة السودانية وقوات الجيش تجوبها على الأقدام

شهدت عدة أحياء بالعاصمة السودانية الخرطوم تبادلا لإطلاق النار اليوم الجمعة في اليوم الأول من عطلة عيد الفطر فيما تجوبها قوات من الجيش سيرا على الأقدام للمرة الأولى منذ اندلاع القتال قبل نحو أسبوع مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وقال شهود إن جنودا وعناصر من الدعم السريع تبادلوا إطلاق النار في مناطق سكنية في شمال المدينة وغربها ووسطها، بما في ذلك خلال صلاة العيد في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأودى القتال بحياة المئات وقوض مسعى قام به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للتوسط في هدنة مؤقتة خلال عطلة العيد والسماح للمدنيين بالانتقال إلى مناطق آمنة.

وفي ظل عدم التوصل لوقف لإطلاق النار، لن يتسنى للدول الأجنبية بما في ذلك الولايات المتحدة إجلاء مواطنيها من السودان.

وقال قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان أمس إنه لا يرى حاليا طرفا آخر ليفاوضه وأن لا خيار إلا الحل العسكري.

ويمكن سماع دوي إطلاق نيران من أسلحة ثقيلة في أنحاء الخرطوم ومدن أخرى. وأظهرت لقطات نشرتها القوات المسلحة اليوم الجمعة استقبالا حافلا وهتافات لقوات من الجيش تحمل أسلحة نصف آلية.