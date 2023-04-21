منفذ الهجوم على رئيس الوزراء الياباني يواجه تهماً عدة

تدرس الحكومة اليابانية توجيه اتهامات عدة ضد ريوجي كيمورا، الرجل الذي تم إلقاء القبض عليه للاشتباه في قيامه بإلقاء قنبلة دخان على رئيس الوزراء فوميو كيشيدا. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن التهم المحتملة تشمل انتهاك قانون السيوف والأسلحة النارية، حيث إنه يشتبه في أن كيمورا كان بحوزته سكين، بالإضافة إلى انتهاكه للقوانين الانتخابية. وكان قد تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 24 عاماً بعد أن ألقى عبوة ناسفة باتجاه كيشيدا قبل أن يلقي خطاباً في مدينة واكاياما غرب اليابان السبت الماضي .