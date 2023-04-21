الكرملين: الترسانتان النوويتان الفرنسية والبريطانية تحت سيطرة واشنطن ويجب مناقشة تخفيضهما

أعلن المتحدث الصحافي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أمس، أن الترسانتين النوويتين لفرنسا وبريطانيا تخضعان فعلياً لسيطرة الولايات المتحدة، ويجب مناقشة تخفيضهما مع أخذ ذلك بالاعتبار.

ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية عن بيسكوف قوله للصحافيين: «من وجهة نظرنا، بالطبع يمكن القول إن الترسانتين النوويتين لكل من فرنسا وبريطانيا تخضعان فعلياً لسيطرة الولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي إذا تحدثنا مع أميركا، فإن الحديث دون مراعاة هاتين الترسانتين لا معنى له على الإطلاق».

وأوضح بيسكوف أن فرنسا وبريطانيا هما في الواقع «نظام واحد متكامل لحلف شمال الأطلسي»، وهو «يخضع لسيطرة الولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع».