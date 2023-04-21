وزير الخارجية الباكستاني يجري زيارة نادرة إلى الهند الشهر المقبل

يحضر وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، مؤتمراً دولياً في الهند الشهر المقبل، في أول زيارة رسمية يقوم بها دبلوماسي باكستاني رفيع المستوى إلى الدولة المجاورة منذ عام 2016.

وقالت الناطقة باسم الخارجية ممتاز زهرة بلوش، أمس، إن الوزير سيشارك في اجتماع مجلس وزراء الخارجية التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون من الرابع حتى الخامس من مايو.

وعلّقت إسلام أباد العلاقات التجارية والدبلوماسية مع الهند عام 2019 عندما فرضت نيودلهي حكماً مباشراً على الشطر الخاضع لسيطرتها من كشمير ذي الغالبية المسلمة وفرضت إغلاقاً أمنياً مشدداً.

وسحب البلدان كبار دبلوماسييهما بينما تم طرد أو سحب عدد من الموظفين القنصليين من الطرفين في إجراءات متبادلة.

وبينما لم يتضح إن كان بوتو سيعقد لقاءات ثنائية مع مسؤولين هنود على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون، يرى محللون أن الزيارة تحمل أهمية بالغة.

وقال المحلل الذي يتخذ في إسلام أباد مقراً قمر شيما، إن «هناك حاجة لإجراءات بناء ثقة أوسع للتعاون اقتصادياً مع الهند، لكن هذا منعطف تاريخي مهم في العلاقات الباكستانية الهندية».