وصول دفعة من الجنود المصريين المحتجزين بالسودان للقاهرة

أفادت وسائل إعلام مصرية، مساء أمس، بوصول الدفعة الأولى من العسكريين المصريين المحتجزين في السودان إلى القاهرة. وقالت المصادر إن طائرة عسكرية مصرية هبطت في السودان مع بدء الهدنة وتسلمت الجنود المصريين، مضيفة أن الطائرة أقلعت من الخرطوم وتوقفت الاشتباكات أثناء نقلهم.

وكانت قوات الدعم السريع في السودان قد أعلنت، أمس، نقل الرعايا المصريين، الذين كانوا في مطار مروي خلال الاشتباكات التي وقعت مع الجيش السوداني، إلى الخرطوم.

وقالت قوات الدعم السريع، في منشور عبر صفحتها بموقع «فيس بوك»: «نطمئن أسر وحكومة مصر بأن الجنود الذين كانوا يتواجدون في قاعدة مروي العسكرية جميعهم بخير وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك».