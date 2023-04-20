إعادة تشغيل محطتي مياه في الخرطوم بعد توقفهما بسبب الاشتباكات

أعلنت السلطات السودانية، أمس، إعادة تشغيل محطتي مياه المقرن وجبل أولياء بالعاصمة الخرطوم بعد توقفهما بسبب الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي اندلعت يوم السبت الماضي. وقالت هيئة مياه ولاية الخرطوم، في بيان أوردته على صفحتها بموقع «فيس بوك»، إنها نجحت في تشغيل مضخات البحر لتعود المياه لمناطق جبل أولياء خلال ساعات كما تم تشغيل ثلاث طلمبات مياه بمحطة المقرن، مؤكدة أن عمال الهيئة يقدمون تضحيات كبيرة في سبيل إعادة حركة المياه للمناطق المختلفة. وعاشت معظم أحياء الخرطوم منذ السبت الماضي أزمة مياه بعد أن تضررت شبكات المياه من الحرب الدائرة هناك، حيث عانى الأهالي وقطع بعضهم مسافات بعيدة لجلب مياه الشرب وعرضوا حياتهم للخطر في ظل القصف المستمر في الخرطوم. وعادت المياه تدريجياً لبعض المناطق منذ الثلاثاء، بينما لاتزال مناطق في مدن الخرطوم وبحري وام درمان تعاني الأزمة. وعانى سكان الخرطوم أيضاً أزمة الكهرباء، حيث تحولت مناطق كثيرة في العاصمة لبقع مظلمة منذ اندلاع الحرب، إذ تضررت شبكات الكهرباء والكوابل في بعض المناطق قبل أن يبدأ التيار الكهربائي في العودة تدريجياً، بينما مازالت مناطق في الخرطوم وبحري وأم درمان تعاني انقطاع التيار الكهربائي. وتوقفت عمليات شحن الكهرباء في ظل إغلاق منافذ البيع جراء الوضع العسكري في العاصمة وصعوبة وصول المواطنيين لمقرات تلك المراكز، ما تسبب في معاناة المواطنيين الذين يواجهون الظلام في انتظار حل تلك المشكلة التي وعدت الجهات المختصة في إدارة الكهرباء بحلها قريباً.