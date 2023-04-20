روسيا تحذر كوريا الجنوبية من تزويد أوكرانيا بالأسلحة

حذرت روسيا كوريا الجنوبية أمس من تزويد أوكرانيا بالأسلحة، بعدما تركت سيؤول المجال مفتوحاً أمام خطوة من هذا النوع في حال شنّت موسكو هجوماً واسع النطاق على المدنيين.

وبعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022، وفرت كوريا الجنوبية الحليفة للولايات المتحدة مساعدات انسانية وغير قاتلة لكييف، واستبعدت تزويدها بالأسلحة على غرار ما تقوم به العديد من الدول الغربية، إلا أن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول قال لوكالة «رويترز» أمس: «إذا واجهنا وضعاً لا يمكن للمجتمع الدولي السكوت عنه، مثل هجوم واسع النطاق على المدنيين، فسيكون من الصعب علينا أن نصرّ على الاكتفاء (بتوفير) دعم إنساني أو مادي».

ورأى الكرملين أن أي مساعدة تسليحية ستعني انخراطاً غير مباشر في النزاع.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين: «اتخذت سيؤول للأسف موقفاً غير ودّي».

وأضاف: «بدء عمليات التزويد بالسلاح سيعني بشكل غير مباشر مستوى معيناً من الانخراط في هذا النزاع».