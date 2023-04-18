سيؤول وطوكيو تجريان أول محادثات أمنية منذ 5 سنوات

عقدت كوريا الجنوبية واليابان اجتماعاً مشتركاً في سيؤول، أمس، شارك فيه كبار الدبلوماسيين ومسؤولي الدفاع، وذلك في أول محادثات من نوعها منذ مارس 2018، وسط مؤشرات على تحسن العلاقات الثنائية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الاجتماع التشاوري جاء بعد أن اتفق الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الشهر الماضي، على إصلاح العلاقات التي توترت بسبب الخلافات التاريخية، وتكثيف التعاون الأمني في أعقاب الاستفزازات المتصاعدة من كوريا الشمالية. واتفق زعيما البلدين في قمة عُقدت في طوكيو الشهر الماضي على استئناف قنوات الحوار التي تم تعليقها وسط توتر العلاقات بسبب الخلافات التاريخية الناجمة عن استعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945.