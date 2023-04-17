«الأغذية العالمي» يعلق عملياته في السودان بعد مقتل 3 من موظفيه

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس، وقفاً مؤقتاً لجميع عملياته في السودان بعد مقتل ثلاثة من موظفيه في اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين في بيان: «بينما نراجع تطور الوضع الأمني، فإننا مضطرون إلى وقف جميع العمليات في السودان مؤقتاً، يلتزم برنامج الأغذية العالمي بمساعدة الشعب السوداني الذي يواجه انعداماً حاداً للأمن الغذائي، ولكن لا يمكننا القيام بعملنا الذي يسهم في إنقاذ الأرواح إذا لم يتم ضمان سلامة وأمن فرقنا وشركائنا».

وقُتل ثلاثة من موظفي برنامج الأغذية العالمي وأصيب اثنان في اشتباكات في كبكابية بشمال دارفور. وقال متحدث باسم البرنامج لرويترز إن القتلى الثلاثة جميعهم سودانيون.

وقالت مكين إنه من الصعب على موظفي البرنامج العمل بعد أن تعرضت إحدى طائرات الخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة لأضرار بالغة في مطار الخرطوم خلال تبادل لإطلاق النار أول من أمس. وأوضحت أن الحادث أثر بشكل خطير في قدرة المنظمة على نقل العاملين في المجال الإنساني والمساعدات في السودان.