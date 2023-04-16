انقطاع البث عن التلفزيون السوداني الرسمي والسبب غير واضح

قال مراسلون لرويترز في الخرطوم ودول أخرى إن بث التلفزيون السوداني الرسمي انقطع بعد ظهر اليوم الأحد، لكن لم يتضح حتى الآن السبب وراء ذلك.

وقال موظفون إعلاميون حكوميون رفضوا الإفصاح عن هويتهم إن السلطات قطعت إشارات البث بعد أن دخلت قوات الدعم السريع المبنى الرئيس لإذاعة وتلفزيون السودان في أم درمان واستخدمت شبكات الإذاعة لبث مواد مؤيدة لها.

وأفاد مراسلون لرويترز في الخرطوم وعدة دول بوقف البث على القناة التلفزيونية الحكومية الرئيسة اليوم الأحد بعد ساعات من تكرار إذاعة مواد مسجلة. كما انقطع البث عن محطات الإذاعة الحكومية.

جاء انقطاع البث التلفزيوني وسط قتال اندلع أمس السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع السودانية شبه العسكرية.