ولي العهد السعودي يستقبل زعيم تيار الحكمة في العراق

استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في جدة، اليوم، زعيم تيار الحكمة في جمهورية العراق عمار الحكيم. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبد العزيز بن خالد الشمري.

فيما حضره من الجانب العراقي نائب رئيس تيار الحكمة محسن الحكيم، والمستشار الخاص أحمد الحكيم.