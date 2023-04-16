تونس وسورية تعملان على إعادة العلاقات إلى "مسارها الطبيعي"

قالت وزارة الخارجية التونسية ، اليوم الأحد، إن زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى تونس تأتي في إطار الحرص على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي.

ويبدأ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد زيارة لتونس غدا الإثنين وتستمر إلى يوم الأربعاء المقبل ، بدعوة من الوزير التونسي نبيل عمار.

وتأتي الزيارة بعد أسابيع من إعلان البلدين إعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل والبدء بإجراءات تبادل السفراء، بعد قطيعة استمرت منذ عام 2012.

وقالت الخارجية التونسية إن زيارة المقداد هي "تكريس لروابط الأخوة العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين، وفي إطار الحرص على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي".