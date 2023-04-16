طائرة سعودية تتعرض لإطلاق نار في مطار الخرطوم

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، أنها علقت جميع رحلاتها من وإلى السودان حتى إشعار آخر، وذلك بعد تعرض طائرة من طراز«إيرباص A330» على الرحلة رقم SV458 لإطلاق نار في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها متجهة إلى الرياض في تمام الساعة 7.30 بالتوقيت العالمي صباح أمس.

وقالت الخطوط الجوية السعودية إن فريق الطوارئ لديها عمل جنباً إلى جنب مع كافة السلطات ذات العلاقة، على رأسها سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية السودان، للحصول على مزيد من المعلومات حول الحادث، لافتة إلى أنه سيتم توفير المزيد من المستجدات حول الحادث عبر منصات الخطوط الجوية في مواقع التواصل الاجتماعي.