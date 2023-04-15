القوات المسلحة السودانية: لا تفاوض ولا حوار قبل حل وتفتيت ميليشيات الدعم السريع المتمردة

نفت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية ما ذكرتة قوات الدعم السريع بالاستيلاء على مقر سلاح المهندسين بمدينة أمدرمان، قائلة لا تفاوض ولا حوار قبل حل وتفتيت ميليشيات حميدتي المتمردة

واكدت القيادة في صفحتها على "فيس بوك"، أن سلاح المهندسين تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية ولاصحة لإدعاءات القوات المتمردة ، مضيفة أن القوات السودانية في طريقها إلى حسم التمرد.

ولتأكيد كذب "الدعم السريع" لسيطرته على سلاح المهندسين، نشرت القيادة صورا لجنودها من داخل مقر السلاح.

وأهابت القيادة بكل ضباط وضباط الصف والجنود التابعين من عناصر القوات المسلحة الذين يعملون حاليا في قوات الدعم السريع، اضافة الى الذين تم تنسيبهم بموجب الترتيبات الامنية وعناصر قوات حرس الحدود وهيئة العمليات بالتبليغ فورا الى اقرب وحدات للقوات المسلحة بجميع مدن ومناطق السودان والعاصمة المثلثة.

