الخطوط السعودية تعلق رحلاتها للخرطوم بعد تعرض طائرة لحادث

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم السبت، أن طائرتها من طراز ايرباص(إيه330) بالرحلة رقم (إس في458)، قد تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها متجهة إلى الرياض في الساعة 7.30 بالتوقيت العالمي من صباح اليوم.

وأكدت الخطوط الجوية، في بيان لها اليوم ، أن فريق الطوارئ لديها تعامل مع الحادث، مشيرة إلى أنه تم تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر.

وحسب البيان، تعمل فرق العمل جنباً إلى جنب مع كافة السلطات ذات العلاقة وعلى رأسها سفارة المملكة العربية السعودية لدى السودان للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الحادث.

ووثق مقطع فيديو لحظة اشتعال عدد من الطائرات المدنية في مطار الخرطوم، وذلك بعد اندلاع الاشتباكات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأظهر الفيديو تصاعد الدخان الكثيف الناتج عن الحريق الذي شب في الطائرات داخل المطار.

وكان الجيش السوداني أعلن أن عناصر من قوات الدعم السريع، تسللت في وقت سابق من اليوم إلى مطار الخرطوم، واستهدفت وحرقت طائرات مدنية، إحداها تتبع للخطوط الجوية السعودية.