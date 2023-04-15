شاهد.. لحظة اشتعال طائرات مدنية في مطار الخرطوم (فيديو)

وثق مقطع فيديو لحظة اشتعال عدد من الطائرات المدنية في مطار الخرطوم، وذلك بعد اندلاع الاشتباكات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأظهر الفيديو تصاعد الدخان الكثيف الناتج عن الحريق الذي شب في الطائرات داخل المطار.

وكانت الخطوط السعودية أعلنت أن طائرتها من طراز ايرباص (A330) بالرحلة رقم (SV458)، قد تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها متجهة إلى الرياض صباح اليوم.