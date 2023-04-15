هزة أرضية بقوة 4.57 درجة شمالي شرقي الغردقة

ضربت هزة أرضية بقوة 4.57 درجة على مقياس ريختر على بعد 37 كيلومترا شمالي شرقي الغردقة بجمهورية مصر العربية، في تمام الساعة الواحدة و58 دقيقة فجر اليوم بالتوقيت المحلي للقاهرة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية أن الهزة وقعت على عمق 23.42 كيلومتر، وخط طول34.07 درجة شرقا، وخط عرض 27.50 درجة شمالا. ولم ترد معلومات عن وقوع أي خسائر في الممتلكات أو الأرواح.