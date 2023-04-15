جلسة استماع جديدة لترامب أمام القضاء في نيويورك

تم الاستماع إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في نيويورك، أول من أمس، في إطار محاكمة مدنية تتعلق بتهم احتيال ضمن مجموعته «منظمة ترامب»، وذلك بعد أسبوع من توجيه اتهامات جنائية إليه في قضية منفصلة.

وأجاب الرئيس الأميركي السابق الذي ينوي الترشح مجدداً في انتخابات 2024، على الاسئلة تحت القسم وبعيداً عن الأنظار في مكتب المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جايمس، حيث وصل صباحاً في سيارة سوداء.

وكان في استقبال ترامب مجموعة من انصاره ومعارضيه الذين تم إبعادهم من قبل جهاز أمني، وغادر الملياردير الجمهوري المبنى الواقع قرب وول ستريت عند قرابة السادسة مساء للعودة في سيارة سوداء إلى برج ترامب شمال جزيرة مانهاتن.

ورفعت المدعية العامة لولاية نيويورك في سبتمبر دعوى ضد ترامب وثلاثة من أبنائه، مطالبة إياهم بتعويضات بقيمة 250 مليون دولار عن احتيالات ضريبية ومالية عند تقييم أصول المجموعة.

وتتهم المدعية العامة وهي ديمقراطية الملياردير الجمهوري وأبناءه بالتلاعب «عمداً» بتقييم أصول المجموعة التي تشمل نوادي غولف وفنادق فخمة وعقارات أخرى، للحصول على قروض بفوائد ميسرة من البنوك أو تخفيض الضرائب المستحقة عليهم.

وقد تُعقد جلسات استماع تحت القسم في غرفة مغلقة في إطار هذا الملف قبل البدء الفعلي للمحاكمة المحدد حالياً في أكتوبر.