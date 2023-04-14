جلسة استماع جديدة لترامب أمام القضاء في نيويورك

تم الاستماع إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في نيويورك، في إطار محاكمة مدنية تتعلّق بتهم احتيال ضمن مجموعته "منظمة ترامب"، وذلك بعد أسبوع من توجيه اتّهامات جنائية إليه في قضية منفصلة.

وأجاب الرئيس الأميركي السابق الذي ينوي الترشح مجدداً في انتخابات 2024، أمس الخميس، على الأسئلة تحت القسم وبعيداً عن الأنظار في مكتب المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جايمس، وكان قد وصل في سيارة سوداء.

وكان في استقبال ترامب مجموعة من أنصاره ومعارضيه الذين تم إبعادهم من قبل الأجهزة الأمنية وغادر الملياردير الجمهوري المبنى الواقع قرب وول ستريت عند قرابة السادسة مساء مستقلاً سيارة سوداء إلى برج ترامب شمال مانهاتن.

ورفعت المدعية العامة لولاية نيويورك في سبتمبر الماضي دعوى ضد ترامب وثلاثة من أبنائه، مطالبة إياهم بتعويضات بقيمة 250 مليون دولار عن احتيالات ضريبية ومالية عند تقييم أصول المجموعة.