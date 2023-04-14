24 قتيلاً باشتباكات قبلية في دارفور

قُتل 24 شخصاً على الأقل ونزح الآلاف في اشتباكات دارت في الأيام الأخيرة بين قبائل عربية وأخرى من المساليت في دارفور عند الحدود مع تشاد وإفريقيا الوسطى.

وقال محمد حسين تيمان عضو المجلس البلدي في مدينة فورو بارانغا التي تبعد 185 كلم عن الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور: «منذ ليل السبت قتل 24 شخصاً من الجانبين»، في إشارة إلى قبائل عربية وأخرى من المساليت.

ومساء الإثنين فرضت السلطات المحلية حظر تجول ليلياً، وأعلنت حال الطوارئ لمدة شهر في كل أنحاء الولاية.

من جهتها أفادت الأمم المتحدة بإحراق 50 منزلاً في فورو بارانغا ونزوح «نحو 4000 أسرة، أي نحو 20 ألف شخص».