كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستياً باتجاه بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية، صباح اليوم، صاروخاً بالستياً غير محدّد باتّجاه البحر، وفق ما نقلت وكالة يونهاب عن الجيش الكوري الجنوبي.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة في سيول، بأن الصاروخ أطلق باتّجاه بحر الشرق الذي يعرف أيضا باسم بحر اليابان، في خطوة تحدٍّ هي الأحدث في سياق توترات حادة مع سيول وواشنطن.

بدورها أعلنت رئاسة الوزراء اليابانية على «تويتر»، أن «كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ بالستي».

وحضت الحكومة اليابانية سكان منطقة هوكايدو الشمالية، على الاحتماء بعد أن أطلقت كوريا الشمالية ما يشتبه في أنه صاروخ بالستي.

وقالت الحكومة في تحذير «أخلوا على الفور. أخلوا على الفور»، طالبة من سكان هوكايدو الاحتماء في مبان أو تحت الأرض. وحذرت من أن الصاروخ يتوقع أن يهبط نحو الساعة 8,00 صباحاً (11,00 بتوقيت غرينتش).