الفلبين تستعد لمواجهة أول عاصفة تضربها خلال العام الجاري

تستعد الفلبين لمواجهة أول عاصفة تضرب البلاد هذا العام، حيث قامت بعض المناطق بإجلاء السكان في ظل تقطع السبل بالآلاف .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الارصاد القول اليوم الأربعاء أنه من المتوقع أن يجلب المنخفض الاستوائي، ويدعى امانج، أمطار غزيرة على مناطق تشمل العاصمة مانيلا، على أن يتجه تدريجيا نحو شمال غرب خلال الـ12 ساعة المقبلة.

وكتب خفر السواحل الفلبيني أن أكثر من 4500 شخص حوصروا في موانئ البحر.

ويشار إلى أن أكثر من 20 إعصارا يمرون على الفلبين سنويا، مما يتسبب في وقوع خسائر بشرية وأضرار لقطاع الزراعة والمنازل والبنية التحتية.