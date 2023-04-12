4 قتلى بإطلاق نار في قاعدة عسكرية شمال الهند

أعلن الجيش الهندي مقتل أربعة اشخاص في إطلاق نار فجر اليوم في قاعدة عسكرية شمال الهند.

وقال الجيش إنه ابلغ عن إطلاق النار حوالى الساعة 04,35 (11,05 ت غ) في قاعدة باتيندا في البنجاب.

وأوضح الجيش الهندي في بيان إن "المنطقة ما زالت مطوقة ويجري تحقيقات مشتركة بالتنسيق مع شرطة البنجاب لكشف الوقائع".

وقال جي اس خورانا المسؤول الكبير في شرطة باثيندا إن الحادث كما يبدو ليس هجوما إرهابيا.

ولم تدل شرطة الولاية ووزارة الدفاع الهندية بأي تعليق.