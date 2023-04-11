استطلاع: تراجع تأييد حزب «ليكود» بزعامة نتنياهو

أظهر استطلاع رأي أن تأييد حزب «ليكود» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تراجع، وأنه سيفقد أكثر من ثلث مقاعده البرلمانية إذا أجريت انتخابات الآن، وسيفشل في الحصول على أغلبية مع شركائه في الائتلاف. ووسط معركة أثارت انقسامات حول خطط لزيادة السيطرة على المحكمة العليا، وهي خطط اضطرت الحكومة إلى تعليقها، وتصاعد العنف مع الفلسطينيين، أبدى أكثر من ثلثي المشاركين في استطلاع القناة 13 الإخبارية عدم الرضا عن أداء نتنياهو في منصبه. وأشار الاستطلاع إلى أن حزب نتنياهو المحافظ «ليكود» سيحصل على 20 من إجمالي 120 مقعداً في البرلمان، انخفاضاً من 32 مقعداً فاز بها الحزب في انتخابات نوفمبر الماضي.