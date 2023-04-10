انفجار صاروخ في الهواء بالأردن

صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بأنه في تمام الساعة الـ10:25 دقيقة، من مساء أول من أمس، انفجر صاروخ في الهواء بمنطقة وادي عقربا، المحاذية للحدود السورية، ما أدى إلى سقوط شظاياه في المنطقة نفسها.

وأكد المصدر أنّ سقوط الشظايا لم يُحدِث أيّ ضرر بالأرواح أو الممتلكات، مشيراً إلى أن الفرق المختصة من سلاح الهندسة الملكي تتعامل مع موقع الحادث للكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وبين المصدر أن القوات المسلحة ماضية في مراقبة أي تطورات للأوضاع في المنطقة. وأهابت القوات المسلحة الأردنية بالمواطنين عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.